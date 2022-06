En direct

19:40 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Estrablin ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Estrablin, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 16,41% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,22% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total probable de 22,39% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Estrablin ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Estrablin. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 28,42% des suffrages exprimés, à Estrablin cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 26,61%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,41% et Éric Zemmour à 7,46%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Estrablin L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux de participation à Estrablin. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages serait de nature à détourner l'attention des citoyens d'Estrablin du vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 675 personnes en âge de voter au sein de la localité, 18,57% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 17,42% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Estrablin quel était le pourcentage de l'abstention à Estrablin en 2017 ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2017, lors des législatives, sur les 2 512 personnes en âge de voter à Estrablin, 54,5% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 48,77% au round deux. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.