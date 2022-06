Résultat de la législative à Eyzin-Pinet : 2e tour en direct

Un des enjeux de ces législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Eyzin-Pinet, son postulant avait obtenu 19,72% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,31%, 4,96%, 1,35% et 1,2% en avril. La Nupes pouvait donc se fixer un total théorique de 21,82% à Eyzin-Pinet pour ce premier tour des élections législatives.

La candidature Les Républicains a collecté 25,16% des suffrages pour le premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 23,97% et 20,04% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - À Eyzin-Pinet, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives ?

Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second round contre 44,6% au second tour des législatives de 2012. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Lors des élections législatives de 2017, parmi les 1764 inscrits sur les listes électorales à Eyzin-Pinet, 57,09% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 50,57% au second round.