Résultat de la législative à Farébersviller : en direct

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Farébersviller sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Farébersviller ? 13 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Farébersviller ce 12 juin, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un niveau de postulants élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Et les 3141 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier round.

Résultat des élections législatives 2022 à Farébersviller

Les élections législatives 2022 auront lieu à Farébersviller comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Monique Greff Ostermann Divers Ludovic Massing Divers Eric Diligent Reconquête ! Lola Legrand Divers extrême gauche Christophe Mouynet Divers Jonathan Outomuro Nouvelle union populaire écologique et sociale Kévin Pfeffer Rassemblement National Abdel Askal Divers gauche Christophe Arend Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Thiel Divers gauche Saliha Aït Divers gauche Marc Friedrich Les Républicains Florian Philippot Droite souverainiste

Législatives 2022 à Farébersviller : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Farébersviller (57450) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des voix des administrés de cette agglomération à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 47,4% des suffrages au premier tour à Farébersviller, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 27,0% et 14,2% des votes. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 55,6% des voix face à Marine Le Pen (44,4%).