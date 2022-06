Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,67% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Fayence il y a deux mois. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,54% et 0,58% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,12% à gauche de l'échiquier (sans compter le score de Mélenchon).

16:30 - À Fayence, des sondages tout aussi convaincants ?

OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Fayence, Marine Le Pen atteignait la première position avec 35,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,38%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 12,67% et Éric Zemmour à 11,91%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives à Fayence dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.