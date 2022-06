Résultat de la législative à Feillens : 2e tour en direct

15:30 - À Feillens, la candidature Rassemblement National bien placée

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round, les citoyens de Feillens ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a réuni 24,78% des suffrages. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoivent 18,05% et 17,88% des suffrages.