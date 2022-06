Résultat de la législative à Fessenheim : 2e tour en direct

Les électeurs de Fessenheim avaient apporté 14,73% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le premier round de la législative 2022. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 11,23%, 2,67%, 1,62% et 1,62% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc espérer un total théorique de 17,14% à Fessenheim pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Les Républicains plébiscitée pour le premier tour

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont souvent tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Fessenheim. Pour le 1er round de la législative, le 12 juin dernier, les habitants de Fessenheim ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 29,76% des voix. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent dans l'ordre 26,49% et 15,48% des votes.