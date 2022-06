Les inscrits de Figanières avaient donné 13,07% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,19% et 1,11% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 18,37% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Figanières ?

A l'issue du dernier vote, à Figanières, Marine Le Pen glanait la tête du vote au premier tour de l'élection avec 35,39% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,41%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 13,07% et Éric Zemmour avec 11,34%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Figanières. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.