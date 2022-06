Résultat de la législative à Fleury-les-Aubrais : en direct

12/06/22 17:07

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de ce jour d'élections législatives à Fleury-les-Aubrais, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 15 bureaux de vote de la commune.

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 60,11% au premier tour des électeurs de Fleury-les-Aubrais, à comparer avec une abstention de 52,94% pour le tour deux.

À Fleury-les-Aubrais, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères clés de ces élections législatives 2022. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français seraient par exemple en mesure de pousser les électeurs de Fleury-les-Aubrais à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,63% dans la commune. Le taux d'abstention était de 28,48% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

L'élection présidentielle d'avril, à Fleury-les-Aubrais, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,15% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 27,25%, puis Marine Le Pen à 19,76% et Éric Zemmour à 5,42%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ce décor lors des législatives à Fleury-les-Aubrais, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,2% des suffrages au premier tour à Fleury-les-Aubrais. Celui qui était candidat à un nouveau mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,3% et 19,8% des voix. Le choix des administrés de Fleury-les-Aubrais était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,9% des suffrages), laissant ainsi 35,1% des voix à Marine Le Pen. Le président français aura-t-il la possibilité d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Fleury-les-Aubrais ( Loiret ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Vers quelle candidature iront-ils ?