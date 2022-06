Résultat de la législative à Foëcy : 2e tour en direct

17:28 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Foëcy ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les chiffres à l'échelle nationale cachent parfois des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Foëcy. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a accumulé 37,62% des voix au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent 25,74% et 16,83% des voix.