Résultat des législatives 2024 à Méreau (18120) – 2e tour [PUBLIE]

23:00 - Au deuxième tour, un score de 49,64% pour la Nupes il y a deux ans L'autre question qui entoure ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,47% des voix à Méreau. Un score en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 49,64% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN a fortement gagné du terrain à Méreau en 2 ans Le score en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces législatives 2024 au niveau local. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 24 points ici entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Méreau ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Méreau pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau gagner à Méreau ? Aux législatives il y a deux ans à Méreau, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,99% des votants ayant choisi son binôme, contre 27,41% pour Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il triomphait pourtant avec 50,36% des votes, devant les candidats Nupes (49,64%). C'est donc Christine Poly chez les lepénistes qui l'emportait.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Bastian Duenas (Rassemblement National) a collecté 46,25% des votes à Méreau dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Nicolas Sansu (Union de la gauche) et Gabriel Behaghel (Ensemble !) avec 23,47% et 22,64% des électeurs. C'est aussi Bastian Duenas qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Participation à Méreau : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des résultats des élections antérieures permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Méreau a atteint 30,93%, en dessous de 15 points de celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 2 187 inscrits sur les listes électorales à Méreau, 45,86% avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 44,68% lors du scrutin de 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Méreau ? Ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Méreau, qu'en est-il de l'abstention ? 30,93% des électeurs de Méreau ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,98% des personnes aptes à voter dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,05% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,21% au premier tour et 54,99% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Méreau ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Méreau Quel impact aura la population de Méreau sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 140 habitants/km² et 44,28% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 6,82% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 050 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,7%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,88%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Méreau mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,83% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.