Résultat des législatives 2024 à Mehun-sur-Yèvre (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:03 - À Mehun-sur-Yèvre, qui va profiter des voix du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,52% des suffrages à Mehun-sur-Yèvre. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a largement avancé à Mehun-sur-Yèvre L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Mehun-sur-Yèvre, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le score du RN sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de ces élections législatives. Le RN peut-il gagner cette fois à Mehun-sur-Yèvre, contrairement à 2022 ? Les législatives de l'époque à Mehun-sur-Yèvre ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 24,46% dans la commune, alors que les candidats Nupes cumuleront 26,48% des voix. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin, avec 50,67%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,33%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Grâce à 41,92% des bulletins de vote, Bastian Duenas (Rassemblement National) a pris la tête à Mehun-sur-Yèvre, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. Gabriel Behaghel (Ensemble !) et Nicolas Sansu (Union de la gauche) suivaient en ramassant respectivement 26,84% et 22,52% des électeurs à l'échelle municipale. Bastian Duenas était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Mehun-sur-Yèvre aux dernières élections L'analyse des scrutins électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. À Mehun-sur-Yèvre, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 36,5%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 5 076 personnes en âge de voter à Mehun-sur-Yèvre, 50,14% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,56% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Mehun-sur-Yèvre L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif est sans nul doute le niveau d'abstention. Les résidents de Mehun-sur-Yèvre ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 63,5%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 5 067 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,92% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,29% au premier tour, soit 3 663 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,22% au premier tour et 43,84% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont notamment susceptibles de ramener les habitants de Mehun-sur-Yèvre dans les bureaux de vote.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Mehun-sur-Yèvre : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique de Mehun-sur-Yèvre définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 14,13% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 11,46% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2162,97 euros/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 335 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,94%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,95%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Mehun-sur-Yèvre mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,47% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.