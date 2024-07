Résultat des législatives 2024 à Massay (18120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - La gauche a baissé à Massay par rapport à la Nupes La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a obtenus l'ensemble à l'échelle de l'Hexagone, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Massay, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,99% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 43,51% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Massay Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour cette élection législative. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à Massay ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Massay ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, à l'échelle locale. Le parti frontiste va-t-il encore gagner à Massay, comme en 2022 ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Massay lors des législatives de l'époque. Dans la commune, c'est Christine Poly qui arrivait en tête au premier tour avec 30,50%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,51%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Massay Bastian Duenas (Rassemblement National) a recueilli 47,46% des suffrages à Massay dimanche 30 juin 2024, lors du premier round de la législative. En seconde position, Nicolas Sansu (Front populaire) captait 25,99%. A la 3e place, Gabriel Behaghel (Majorité présidentielle) obtenait 19,63% des électeurs. Bastian Duenas était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Scrutins à Massay : quelles leçons tirer de la participation ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au premier round des législatives 2024 à Massay a baissé, atteignant 30,55%. Pendant le précédent scrutin européen, 42,05% des personnes aptes à participer à une élection à Massay avaient effectivement boudé les urnes, contre une abstention de 42,04% pour les européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Massay lors du 2e round des législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Massay, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 30,55% à Massay lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 088 personnes en âge de voter au sein de la localité, 23,47% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,51% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,68% au premier tour et 50,86% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Massay ?

17:29 - Massay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Massay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Dans le bourg, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,13% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,16%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 586 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,58%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Massay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,66% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.