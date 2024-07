Résultat des législatives 2024 à Vignoux-sur-Barangeon (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une prévision de 18% à 19,35% pour le Nouveau Front populaire à Vignoux-sur-Barangeon L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a réuni un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Vignoux-sur-Barangeon, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,35% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 26,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 48,2% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Vignoux-sur-Barangeon en 2 ans Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Vignoux-sur-Barangeon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN aux législatives 2024 à Vignoux-sur-Barangeon ? Le score du Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé au niveau local pour le second tour de cette législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Vignoux-sur-Barangeon ? Le Rassemblement national se hissait déjà en pôle position à Vignoux-sur-Barangeon à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Christine Poly qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 27,34% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,80%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,20%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Avec 47,91% des votes, Bastian Duenas (Rassemblement National) a pris la tête à Vignoux-sur-Barangeon, dimanche 30 juin 2024 lors du premier round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Nicolas Sansu (Union de la gauche) et Gabriel Behaghel (Majorité présidentielle) avec 19,35% et 18,05% des votants. C'est aussi Bastian Duenas qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 2ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Résultats des élections à Vignoux-sur-Barangeon : quelles conclusions tirer de l'abstention ? L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Vignoux-sur-Barangeon était de 67,46%, surpassant de 16 points celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 651 personnes en âge de voter à Vignoux-sur-Barangeon, 51,24% étaient allées voter, contre un taux de participation de 51,55% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 67,46% de participation lors du premier round des législatives à Vignoux-sur-Barangeon L'abstention est incontestablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 67,46%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,81% au premier tour. Au deuxième tour, 40,67% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Vignoux-sur-Barangeon aujourd'hui ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,31% des électeurs de la ville. La participation était de 76,57% au deuxième tour, soit 1 278 personnes. Les jeunes générations expriment généralement une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Vignoux-sur-Barangeon ?

17:29 - Vignoux-sur-Barangeon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Vignoux-sur-Barangeon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,85%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,59%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 747 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,01%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Vignoux-sur-Barangeon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,48% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.