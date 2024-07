Résultat des législatives 2024 à Berry-Bouy (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Les suffrages du Front populaire font envie Avec plus de 28% des bulletins au niveau national dans les résultats du premier round des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Berry-Bouy, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,39% des votes dans la localité. Une poussée à affiner néanmoins avec les 22,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le RN a solidement avancé à Berry-Bouy Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Berry-Bouy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le score en faveur du RN sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Berry-Bouy ? Lors des dernières législatives à Berry-Bouy, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 25,18% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,69% pour Nadia Essayan (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il accumulait pourtant 57,51% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (42,49%). C'est donc Christine Poly chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Déjà 42,39% pour le RN à Berry-Bouy aux élections législatives A en croire les toutes dernières projections diffusées dans les dernières heures de la campagne, le camp de Jordan Bardella devrait décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Bastian Duenas (Rassemblement National) a raflé 42,39% des votes à Berry-Bouy le 30 juin, à l'occasion du 1er round de la législative. Gabriel Behaghel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Nicolas Sansu (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant 23,79% et 20,39% des votants. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription du Cher, Bastian Duenas accumulant cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Berry-Bouy ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? À Berry-Bouy, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 31,38%, moins élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 924 personnes en âge de voter à Berry-Bouy, 45,56% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,83% en 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Berry-Bouy lors de la seconde étape des législatives ? À Berry-Bouy, l'abstention est indéniablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Berry-Bouy s'élevait à 31,38%. Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 919 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,65% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,33% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,11% au premier tour. Au second tour, 58,67% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Berry-Bouy ? L'inflation dans le pays pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Berry-Bouy (18500).

17:29 - Élections législatives à Berry-Bouy : un éclairage démographique Quel portrait faire de Berry-Bouy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 532 logements pour 1 168 habitants, la densité de la ville est de 38 hab par km². L'existence de 65 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (90,04%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 46,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 529,17 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Ainsi, Berry-Bouy incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.