Résultat des législatives 2024 à Neuvy-sur-Barangeon (18330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Neuvy-sur-Barangeon, qui va raffler les voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Neuvy-sur-Barangeon, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,25% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 20,04% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Neuvy-sur-Barangeon Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Neuvy-sur-Barangeon ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce dimanche Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Neuvy-sur-Barangeon ? Le RN parvenait déjà en première position à Neuvy-sur-Barangeon il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Christine Poly qui arrivait en pôle position au premier tour avec 35,18% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 61,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,15%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national à ce stade Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Neuvy-sur-Barangeon ont préféré Bastian Duenas (Rassemblement National), qui a rassemblé 52,8% des bulletins de vote. En 2e place, Gabriel Behaghel (Ensemble pour la République) ramassait 19,72%. Nicolas Sansu (Front populaire) recueillait 19,25% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Bastian Duenas glanant cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Neuvy-sur-Barangeon au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 1 133 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. À Neuvy-sur-Barangeon, le taux de participation au premier round des législatives 2024 était de 67,9%, plus important que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 976 personnes en âge de voter à Neuvy-sur-Barangeon, 55,33% s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. La participation était de 56,71% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Neuvy-sur-Barangeon, la participation était de 67,9% lors de la première étape des législatives Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des législatives à Neuvy-sur-Barangeon ? Le pourcentage d'abstention à Neuvy-sur-Barangeon lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,1%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,12% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 23,61% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,31% au premier tour. Au second tour, 54,25% des votants ne se sont pas déplacés. La méfiance vis à vis des hommes politiques pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Neuvy-sur-Barangeon.

17:29 - Analyse socio-économique de Neuvy-sur-Barangeon : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Neuvy-sur-Barangeon, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 776 logements pour 1 101 habitants, la densité de la ville est de 18 hab par km². Avec 79 entreprises, Neuvy-sur-Barangeon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 38,07% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 41,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 37,12% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 256,74 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Neuvy-sur-Barangeon manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.