Résultat des législatives 2024 à Vierzon : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Vierzon

Ce dimanche, lors des législatives à Vierzon, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, dimanche, 41,23% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,32% au premier tour et 58,5% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 17 584 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 33,86% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 34,91% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Vierzon (18100).