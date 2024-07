Résultat des législatives 2024 à Marmagne (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,09% des voix à Marmagne. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 31,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son score de 2022 lors du second tour, soit 53,9% à l'époque.

20:58 - 20 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Marmagne Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection législative 2024, à l'échelle locale. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit vainqueur à Marmagne ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Marmagne, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives sera ainsi très observé. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Marmagne, grattant 22,16% des voix sur place, contre 31,09% pour Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Marmagne, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au moment du second tour, avec 53,90% contre 46,10% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Quel score à Marmagne pour le RN ce dimanche soir ? D'après les projections en nombre de sièges communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Le 30 juin dernier, les électeurs de Marmagne ont placé en tête Bastian Duenas (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,11% des bulletins de vote. Nicolas Sansu (Nouveau Front populaire) et Gabriel Behaghel (Ensemble !) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 25,09% et 23,77% des votants. Bastian Duenas était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Marmagne : un record par rapport au scrutin européen ? Au fil des dernières années, les 1 957 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Marmagne, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 72,96%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 645 inscrits sur les listes électorales à Marmagne, 57,69% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 56,34% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Marmagne ? À Marmagne, l'un des facteurs cruciaux des législatives est le taux d'abstention. Dans la commune, 27,04% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,39% au premier tour. Au second tour, 47,86% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Marmagne ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 656 personnes en âge de voter dans la commune, 19,24% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 17,75% au premier tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Marmagne (18500).

17:29 - Analyse socio-économique de Marmagne : perspectives électorales Dans les rues de Marmagne, les élections sont en cours. Dotée de 986 logements pour 1 905 habitants, la densité de la commune est de 53 hab/km². Ses 99 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 605 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,79%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,68% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,58%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2119,24 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Marmagne participe à l'histoire du pays.