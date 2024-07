Résultat des législatives 2024 à Allouis (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Un potentiel de 51,66% pour la gauche ce dimanche Avec un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle de la France au terme du premier round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Allouis, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,62% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 24,87% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,66% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Allouis, un favori aux législatives ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection législative 2024. Quand on analyse la progression du RN constatée lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grattés par le parti à Allouis s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 24,34% en 2022 à 39,54% le 30 juin dernier). Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Allouis ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Allouis, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Allouis avait vu en revanche le binôme La République en Marche l'emporter avec 25,93%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 24,34%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Nicolas Sansu (Nupes) au sommet localement, avec 51,66%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,34%.

20:05 - Déjà 39,54% pour le RN à Allouis aux élections législatives Avec 39,54% des voix, Bastian Duenas (Rassemblement National) a pris les devants à Allouis, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. En 2e position, Nicolas Sansu (Nouveau Front populaire) ramassait 26,62%. Enfin, Gabriel Behaghel (Ensemble !) obtenait 22,43% des électeurs. C'est aussi Bastian Duenas qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Allouis ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Le premier tour des législatives 2024 à Allouis a connu un pourcentage d'abstention de 32,72%, plus bas de 19 points que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, 51,1% des inscrits sur les listes électorales d'Allouis (18) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 46,45% il y a cinq ans. Pour information, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Allouis Le niveau de participation est incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Allouis était de 67,28% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,32% au premier tour et 45,09% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Allouis ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,16% dans la localité. Le taux de participation était de 77,1% au premier tour, ce qui représentait 623 personnes.

17:29 - Les enjeux locaux d'Allouis : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des législatives à Allouis comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 079 habitants répartis dans 449 logements, ce village présente une densité de 29 hab/km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,22% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 53,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 749,36 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Allouis, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France.