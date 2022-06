En direct

19:32 - Du côté de la gauche, les 19,58% de Jean-Luc Mélenchon à Foëcy donnent de l'espoir Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Foëcy, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 19,58% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,48% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 23,44% à Foëcy pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Foëcy ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Foëcy, Marine Le Pen finissait à la meilleure place avec 31,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,42%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 19,58% et Fabien Roussel à 7,17%. Les tendances nationales des dernières heures changeront certainement ce paysage à Foëcy dimanche. Pour rappel la majorité est tombée à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Foëcy Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Foëcy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid et ses retombées sur l'économie française et la santé publique pourraient potentiellement détourner l'attention des électeurs de Foëcy du vote. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,62% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 74,63% au premier tour, ce qui représentait 1 121 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Foëcy à l'occasion des élections législatives ? Au cours des élections antérieures, les 2 116 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections législatives, 1 524 électeurs de Foëcy avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 51,57%), à comparer avec une participation de 46,98% au second round. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.