Résultat des législatives à Fresnes-sur-Escaut - Election 2022 (59970) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le résultat de l' élection législative à Fresnes-sur-Escaut a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 20ème circonscription du Nord, les 4713 électeurs de Fresnes-sur-Escaut ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 39% (soit 2 866 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Fresnes-sur-Escaut. Les citoyens de 25 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 20ème circonscription du Nord. Guillaume Florquin a effectivement rassemblé 38% des votes. Fabien Roussel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Delphine Alexandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 35% et 11% des votes.

L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répéteront probablement sur les législatives à Fresnes-sur-Escaut dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Fresnes-sur-Escaut, Marine Le Pen finissait en pôle position de la dernière élection avec 44,6% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 16,26%. Arrivaient ensuite, avec 15,79%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,8%, Fabien Roussel. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Fresnes-sur-Escaut, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait atteint 15,79% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,37% et 0,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 17,66% pour la Nupes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Fresnes-sur-Escaut ( Nord ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 44,60% des suffrages au premier tour à Fresnes-sur-Escaut, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 16,26% et 15,79% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Fresnes-sur-Escaut grâce à 67,97% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 32,03% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?