Résultat de la législative à Freyming-Merlebach : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Freyming-Merlebach dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Freyming-Merlebach sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Freyming-Merlebach ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Freyming-Merlebach ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%. Or à l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Freyming-Merlebach, Marine Le Pen finissait en première position avec 39,77% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,01%. Suivaient Emmanuel Macron, en troisième position avec 17,3% et Éric Zemmour à 8,4%. 14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Freyming-Merlebach L'une des clés de ce scrutin législatif sera indéniablement l'abstention à Freyming-Merlebach. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 608 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 34,09% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,18% au premier tour. L'inflation qui grève les finances des Français serait de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Freyming-Merlebach (57800). 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Freyming-Merlebach ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes élections législatives, sur les 8 932 inscrits sur les listes électorales à Freyming-Merlebach, 65,19% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 60,65% au tour deux. 09:30 - Les électeurs de Freyming-Merlebach ont jusqu'à 18 heures pour voter Les clés de ces législatives 2022 à Freyming-Merlebach sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Freyming-Merlebach

Les élections législatives 2022 auront lieu à Freyming-Merlebach comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Monique Greff Ostermann Divers Ludovic Massing Divers Eric Diligent Reconquête ! Lola Legrand Divers extrême gauche Christophe Mouynet Divers Jonathan Outomuro Nouvelle union populaire écologique et sociale Kévin Pfeffer Rassemblement National Abdel Askal Divers gauche Christophe Arend Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Thiel Divers gauche Saliha Aït Divers gauche Marc Friedrich Les Républicains Florian Philippot Droite souverainiste

Législatives 2022 à Freyming-Merlebach : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40% des voix au premier tour à Freyming-Merlebach, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 23% et 17% des votes. Le choix des électeurs de Freyming-Merlebach était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (62% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 38% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout en France, les électeurs de Freyming-Merlebach (57800) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.