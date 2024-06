En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Hombourg-Haut pour ces législatives ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,64% des voix dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 7,68% à Hombourg-Haut pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 20% sur place.

18:42 - Qui pourra battre le RN à Hombourg-Haut ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait se situer à environ 46% à Hombourg-Haut. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages également gagnés par la formation politique sur place sur la même période (39,48% pour Jordan Bardella en 2019 et 46,16% le 9 juin dernier) : un bond de 7 points qui peut toujours monter.

15:31 - 46,16% pour Jordan Bardella à Hombourg-Haut le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'affichait en tête des européennes 2024 à Hombourg-Haut, avec 46,16% des votes (793 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 12,92%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 10,3%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Hombourg-Haut lors de l'élection présidentielle On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Hombourg-Haut que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait accumulé 33,9% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 25,28% et 19,64%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,67% contre 41,33%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN se hissait en première position à Hombourg-Haut. C'est en effet Alexandre Loubet qui se classait en pôle position au premier tour avec 38,32% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,28%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,72%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Hombourg-Haut Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Hombourg-Haut comme dans toute la France. Avec ses 6 267 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 257 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 400 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,84% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 602 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,53%, Hombourg-Haut se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 694 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,59%, annonçant une situation économique précaire. Hombourg-Haut manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Hombourg-Haut : retour sur l'abstention aux dernières législatives Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait 42,16% des électeurs de Hombourg-Haut, contre une participation de 45,78% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 35,36% au premier tour. Au second tour, 34,56% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Hombourg-Haut pour les législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 67,56% au niveau de l'agglomération. La participation était de 68,64% au premier tour, ce qui représentait 2 874 personnes.