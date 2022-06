Résultat des législatives à Frontenay-Rohan-Rohan - Election 2022 (79270) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Frontenay-Rohan-Rohan

Le résultat des élections législatives 2022 à Frontenay-Rohan-Rohan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Frontenay-Rohan-Rohan. Au niveau de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres, les 2237 électeurs de Frontenay-Rohan-Rohan ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres peut toujours évoluer si les électeurs des 131 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Frontenay-Rohan-Rohan. Delphine Batho a rassemblé 40% des voix au sein de la ville. Elle arrive devant Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 29% et 13% des voix. L'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 51%, ce qui représente 1 151 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Frontenay-Rohan-Rohan Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 40,04% Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 28,72% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 12,91% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 7,20% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 5,33% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 3,09% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,59% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 1,12% Participation au scrutin Circonscription Frontenay-Rohan-Rohan Taux de participation 50,17% 48,55% Taux d'abstention 49,83% 51,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 0,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,64% Nombre de votants 49 319 1 086

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Frontenay-Rohan-Rohan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel résultat aux législatives de Frontenay-Rohan-Rohan pour la coalition de LFI avec ses alliés ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Frontenay-Rohan-Rohan comme dans toute la France. L'Insoumis avait enregistré 19,39% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,18% et 2,95% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 9,13% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu). 16:30 - À Frontenay-Rohan-Rohan, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Le président sortant avait obtenu 34,54% des voix à Frontenay-Rohan-Rohan, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen s'était hissée à 20,33% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,39% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement chambouler la situation lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. 14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Frontenay-Rohan-Rohan À Frontenay-Rohan-Rohan, l'un des facteurs importants de ces législatives 2022 sera sans nul doute le taux de participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,96% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,38% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Frontenay-Rohan-Rohan ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Durant les dernières élections législatives, sur les 2 190 inscrits sur les listes électorales à Frontenay-Rohan-Rohan, 52,56% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 47,21% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Frontenay-Rohan-Rohan Les éléments clés de ces élections législatives à Frontenay-Rohan-Rohan sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un nombre de candidatures en dessous de celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

