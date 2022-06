Résultat de la législative à Ganges : 2e tour en direct

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Ganges sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Ganges. En direct 17:29 - À Ganges, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra cependant tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Ganges. Avec 33,11% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Ganges pour le 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Rassemblement National récupère 23,95% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 17,96% des votes. 13:30 - À Ganges, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Dimanche dernier, 47,46% des électeurs à Ganges avaient pris part au vote. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation représentait 70,34% des électeurs de la commune. La participation était de 74,33% au premier tour, soit 2149 personnes. 10:30 - Le verdict des législatives à Ganges se dévoilera ce soir ! Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de suivre cette 2ème manche des législatives 2022 à Ganges, jusqu'à la publication des résultats. Se trouvent en lice les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Ganges - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ganges aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Manon Bouquin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Ganges - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ganges

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ganges Sébastien Rome (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,06% 33,11% Manon Bouquin (Ballotage) Rassemblement National 22,71% 23,95% Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,87% 17,96% Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche 8,56% 8,43% Alexandre Arguel Reconquête ! 5,14% 5,17% Michel Garcia Divers droite 3,63% 1,40% Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants 2,87% 2,29% Jean-Noël Fleury Divers droite 2,18% 2,96% Stéphane Cassarini Ecologistes 2,07% 1,26% Sébastien Giai Gianetto Ecologistes 1,07% 0,74% Roger Ducamp Droite souverainiste 1,04% 0,74% Pierre Bastide d'Izard Divers droite 0,96% 0,89% Florence Larue Divers extrême gauche 0,51% 0,74% Julie Péréa Divers gauche 0,31% 0,37% Pierre Le Romain Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Ganges Taux de participation 51,29% 47,46% Taux d'abstention 48,71% 52,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,79% Nombre de votants 61 126 1 385

Le résultat de l'élection législative à Ganges a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les citoyens de la 4ème circonscription de l'Hérault habitant à Ganges. Sébastien Rome a ainsi rassemblé 33% des votes. En 2e position, Manon Bouquin (Rassemblement National) glane 24% des votes. De son côté, Jean-François Eliaou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'établit à 53% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Ganges. Les habitants de 98 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Hérault.

Législatives 2022 à Ganges : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Ganges (34) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 30,5% des votes au premier tour à Ganges, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avaient obtenu 25,8% et 18,4% des voix. Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour en empochant 51,1% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 48,9% des suffrages. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ?