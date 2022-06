Résultat de la législative à Gigean : en direct

12/06/22 11:00

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32,81% des voix au premier tour à Gigean. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,85% et 19,99% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Gigean avec 55,25% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,75% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Les électeurs de Gigean (Hérault) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.