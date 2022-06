Résultat de la législative à Gignac : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gignac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Gignac ? Si vous doutez encore des 15 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Gignac, pas de stress. Les 4 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Gignac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gignac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Le Romain Divers Alexandre Arguel Reconquête ! Florence Larue Divers extrême gauche Roger Ducamp Droite souverainiste Stéphane Cassarini Ecologistes Jean-Noël Fleury Divers droite Julie Péréa Divers gauche Michel Garcia Divers droite Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche Pierre Bastide d'Izard Divers droite Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants Sébastien Giai Gianetto Ecologistes Manon Bouquin Rassemblement National

Législatives 2022 à Gignac : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 29,0% des voix au premier tour à Gignac, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 27,7% et 17,5% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été battue, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour avec 51,5% des voix face à Emmanuel Macron (48,5%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Gignac (34150) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France.