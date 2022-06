Résultat des législatives à Ginasservis - Election 2022 (83560) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ginasservis

Le résultat des élections législatives 2022 à Ginasservis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le résultat de l' élection législative à Ginasservis est tombé. Le taux de participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 8ème circonscription du Var atteint 52%. Philippe Schreck a engrangé 31% des voix. Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 24% et 19% des votes. Les électeurs des 64 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Ginasservis ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ginasservis Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 30,85% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 19,23% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 23,70% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 12,07% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 2,68% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 3,13% Michel Rezk Divers 2,18% 3,73% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,79% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 0,89% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 0,75% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,89% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Ginasservis Taux de participation 47,08% 52,40% Taux d'abstention 52,92% 47,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,29% Nombre de votants 51 392 689

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ginasservis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Pour la gauche, les 17,18% de Jean-Luc Mélenchon à Ginasservis font espérer Dans l'unique bureau de vote de Ginasservis, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 17,18% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,77% et 1,34% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 21,29% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ginasservis ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Ginasservis, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 35,88% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 17,18%, puis Emmanuel Macron à 16,89% et Éric Zemmour à 13,36%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement remettre en question ces équilibres à Ginasservis dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. 14:30 - À Ginasservis, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention à Ginasservis. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,76% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,38% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Ginasservis (83560). 11:30 - Quel était le score de la participation à Ginasservis en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 50,58% au premier tour dans la commune à Ginasservis. L'abstention était de 45,85% pour le second round. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Ginasservis pour ces législatives 2022 La cité de Ginasservis ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Ginasservis soit plus que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Ginasservis : les enjeux

Comme partout en France, les 1 893 citoyens de Ginasservis (Var) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,9% des suffrages au premier tour à Ginasservis, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 17,2% et 16,9% des suffrages. Le choix des électeurs de Ginasservis était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (64,0% des votes), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 36,0% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.