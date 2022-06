Résultat de la législative à Giromagny : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Giromagny sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Giromagny. En direct 17:26 - À Giromagny, la candidature Rassemblement National plébiscitée Grâce à 28,14% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Giromagny le 12 juin dernier pour le 1er round de la législative. Elle est ressortie devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent 21,75% et 19,4% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Giromagny, le score de la participation au second tour des législatives 2022 sera un élément clé L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 56,6% dans la commune de Giromagny au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,08% au dernier round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 57,36% au deuxième tour et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. 10:30 - Le 2ème round des élections a lieu à Giromagny Pour cette 2e étape des élections législatives à Giromagny, les 3 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Maternelle Chantoiseau) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2060 votants à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Giromagny - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Giromagny aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort

Tête de liste Liste Florian Chauche Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Carnicer Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Giromagny - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Giromagny

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Giromagny Florian Chauche (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,42% 21,75% Sophie Carnicer (Ballotage) Rassemblement National 19,15% 28,14% Baptiste Petitjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,38% 19,40% Michel Zumkeller Union des Démocrates et des Indépendants 16,31% 14,71% Didier Vallverdu Divers droite 11,12% 9,59% Marc Felemez Reconquête ! 5,15% 3,73% Simon Pheulpin Divers extrême gauche 1,92% 2,35% Christelle Hanna Droite souverainiste 1,15% 0,11% Marc Archambault Divers extrême droite 0,40% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Giromagny Taux de participation 49,94% 46,83% Taux d'abstention 50,06% 53,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,34% Nombre de votants 23 217 967

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Giromagny. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes auprès des 2065 électeurs de Giromagny votant dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Giromagny. Les habitants de 41 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Au sein de la commune, Sophie Carnicer a collecté 28% des votes. Florian Chauche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Baptiste Petitjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 22% et 19% des voix. Le niveau de l'abstention représente 53% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort.

Législatives 2022 à Giromagny : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Giromagny (90) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34% des voix au premier tour à Giromagny. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Giromagny était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (57% des suffrages), abandonnant donc 43% des suffrages à Emmanuel Macron. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?