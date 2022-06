Résultat des législatives à Giromagny - Election 2022 (90200) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Giromagny

Le résultat des élections législatives 2022 à Giromagny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Giromagny. C'est la candidate Rassemblement National qui a encaissé le plus de voix auprès des 2065 citoyens de Giromagny de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort. Le taux de participation s'établit à 47% des habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort (soit 967 votants). Reste à savoir si les électeurs des 41 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Giromagny. Au sein de la ville, Sophie Carnicer a raflé 28% des votes. Elle coiffe au poteau Florian Chauche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Baptiste Petitjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 22% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Giromagny Florian Chauche Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,42% 21,75% Sophie Carnicer Rassemblement National 19,15% 28,14% Baptiste Petitjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,38% 19,40% Michel Zumkeller Union des Démocrates et des Indépendants 16,31% 14,71% Didier Vallverdu Divers droite 11,12% 9,59% Marc Felemez Reconquête ! 5,15% 3,73% Simon Pheulpin Divers extrême gauche 1,92% 2,35% Christelle Hanna Droite souverainiste 1,15% 0,11% Marc Archambault Divers extrême droite 0,40% 0,21% Participation au scrutin Circonscription Giromagny Taux de participation 49,94% 46,83% Taux d'abstention 50,06% 53,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,34% Nombre de votants 23 217 967

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Giromagny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Giromagny ? Les inscrits de Giromagny avaient concédé 16,92% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,68% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc se fixer un total théorique de 20,98% à Giromagny pour ces légilsatives. 16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Giromagny ? À Giromagny, Marine Le Pen glanait la première position de la dernière présidentielle avec 34,11% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 22,08%. Suivaient, avec 16,92%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,91%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront probablement ce décor et donc le résultat des législatives à Giromagny au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Giromagny ? À Giromagny, l'un des facteurs forts des législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention. La peur d'une reprise de l'épidémie de covid-19 pourrait priver les isoloirs de leurs citoyens à Giromagny. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 27,57% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Giromagny lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 2 175 inscrits sur les listes électorales de Giromagny avaient pris part au vote au premier tour (soit 48,92%). La participation était de 43,4% au second round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Giromagny Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de cette journée d'élections législatives 2022 à Giromagny, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Giromagny : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Giromagny (90) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34% des voix au premier tour à Giromagny. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Giromagny était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (57% des suffrages), abandonnant donc 43% des suffrages à Emmanuel Macron. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?