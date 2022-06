Résultat de la législative à Gosné : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gosné sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Gosné Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Gosné ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 14,77% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 14,64% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont en mesure de priver les urnes de leurs électeurs à Gosné (35140). 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Gosné en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 53,3% au premier tour au niveau de Gosné. L'abstention était de 43,98% pour le deuxième tour. 09:30 - Les votants de Gosné ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 10 impétrants au premier tour dans la circonscription de Gosné, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gosné comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Hélène Mocquard Nouvelle union populaire écologique et sociale Nolwenn Floch Divers Thierry Benoit Ensemble ! (Majorité présidentielle) Adrien Aubrée Ecologistes Maricela Murgeanu Régionaliste Tangi Marion Les Républicains Emilie Bechadergue Reconquête ! Gilles Pennelle Rassemblement National Ludovic Hubert Divers extrême gauche Dominique André Droite souverainiste

Législatives 2022 à Gosné : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Gosné (Ille-et-Vilaine) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 36,8% des votes au premier tour à Gosné, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et l'ancien troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 20,5% et 17,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Gosné grâce à 67,0% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 33,0% des suffrages. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?