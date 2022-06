Résultat de la législative à Goussainville : en direct

Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Goussainville et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription qui couvre la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 33,33% au premier tour au niveau de Goussainville. La participation était de 23,76% au second round. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Goussainville ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 16 168 personnes en âge de voter au sein de la ville, 56,34% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 66,27% au premier tour, c'est-à-dire 10 714 personnes. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à inciter les citoyens de Goussainville à rester chez eux.

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Goussainville dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 52,5% des suffrages au premier tour à Goussainville. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18,5% et 17,7% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 63,1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36,9% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Goussainville (95) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?