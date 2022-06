Résultat de la législative à Gouville-sur-Mer : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Gouville-sur-Mer dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gouville-sur-Mer sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gouville-sur-Mer. En direct 17:29 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Gouville-sur-Mer ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Gouville-sur-Mer. Dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour, les citoyens de Gouville-sur-Mer ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a raflé 34,62% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 21,79% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains ramasse 21,2% des suffrages. 13:30 - À Gouville-sur-Mer, l'abstention peut-elle encore augmenter lors du 2e tour des législatives ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. L'analyse des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 1984 inscrits sur les listes électorales de Gouville-sur-Mer avaient pris part au vote au premier tour (soit 56,6%). La participation était de 49,75% au deuxième round. 10:30 - C'est parti pour le second tour à Gouville-sur-Mer ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Gouville-sur-Mer devraient être connus assez rapidement après la fermeture des 6 bureaux de vote ce dimanche, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra très vite qui des candidats qualifiés pourra siéger à l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Résultats des législatives 2022 à Gouville-sur-Mer - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gouville-sur-Mer aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Stéphane Travert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaëlle Verove Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Gouville-sur-Mer - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gouville-sur-Mer

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gouville-sur-Mer Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 34,62% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 21,79% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 14,27% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 21,20% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 2,36% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 2,29% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,11% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 1,37% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 0,98% Participation au scrutin Circonscription Gouville-sur-Mer Taux de participation 51,03% 53,31% Taux d'abstention 48,97% 46,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,45% Nombre de votants 56 564 1 564

Le résultat de l'élection législative à Gouville-sur-Mer a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Gouville-sur-Mer, les électeurs rattachés à la 3ème circonscription de la Manche se sont prononcés pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 159 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Gouville-sur-Mer. La participation représente 53% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Manche. Stéphane Travert a engrangé 35% des voix. Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-René Binet (Les Républicains) le suivent avec dans l'ordre 22% et 21% des votes.

Législatives 2022 à Gouville-sur-Mer : les enjeux