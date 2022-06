Résultat des législatives à Gouville-sur-Mer - Election 2022 (50200) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Gouville-sur-Mer. À Gouville-sur-Mer, les 2934 électeurs votant dans la 3ème circonscription de la Manche ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 3ème circonscription de la Manche résultera de la conduite des électeurs des 159 autres communes qui la composent. Dans la commune, Stéphane Travert a enregistré 35% des voix. Il arrive devant Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-René Binet (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 22% et 21% des voix. Le niveau de la participation atteint 53% des citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale.

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Gouville-sur-Mer. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 15% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Gouville-sur-Mer avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 64% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 36% des voix. Le président des Français sera-t-il à même de remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Gouville-sur-Mer ( Manche ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Quel prétendant soutiendront-ils ?