Résultat de la législative à Grâces : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Grâces dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Grâces sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Grâces. En direct 18:09 - La coalition LFI-PS-EELV si près à Grâces Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Grâces, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant cette 2ème manche des élections législatives 2022. Son postulant a donc ce dimanche. Ce score est toutefois à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 22,46%, 4,72%, 2,87% et 4,02% il y a deux mois. Ce sont donc 34,07% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Grâces. 15:30 - À Grâces, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Avec 32,57% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Grâces à l'occasion du premier round des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 25,17% des votes. A la troisième place, la candidature Divers gauche recueille 17,09% des voix. 13:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Grâces demeure l'abstention Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le taux de participation s'était hissé à 49,8% au sein de Grâces au deuxième round, ce qui représentait 997 votants sur les 2087 habitants en âge de voter. 10:30 - Le député de Grâces se dévoilera ce dimanche 19 juin Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Grâces devraient être annoncés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira assez rapidement qui des candidats finalistes aura son ticket pour l'Assemblée pour la prochaine législature.

Résultats des législatives 2022 à Grâces - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Grâces aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Murielle Lepvraud Nouvelle union populaire écologique et sociale Yannick Kerlogot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Grâces - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Grâces

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Grâces Murielle Lepvraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,21% 25,17% Yannick Kerlogot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,93% 32,57% Noël Lude Rassemblement National 16,13% 11,78% Alain Guéguen Divers gauche 12,75% 17,09% Jean-Paul Prigent Les Républicains 6,80% 3,70% Arnaud Toudic Ecologistes 3,19% 2,66% Edwige Vinceleux Reconquête ! 2,73% 1,99% Françoise Le Scour Régionaliste 1,49% 1,04% Sylvie Lironcourt Divers extrême gauche 1,19% 0,66% Nicolas Touzé Ecologistes 1,07% 1,52% Moulay Drissi Divers 0,85% 1,04% Myriam Rolland Régionaliste 0,66% 0,76% Participation au scrutin Circonscription Grâces Taux de participation 55,15% 52,26% Taux d'abstention 44,85% 47,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,38% Nombre de votants 44 718 1 088

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Grâces. Au sein de la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor, les 2082 citoyens de Grâces ont désigné le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 103 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor. Yannick Kerlogot a collecté 33% des voix au sein de la commune. Murielle Lepvraud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Guéguen (Divers gauche) le suivent grâce à 25% et 17% des voix. Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 52%, ce qui représente 1 088 votants.

Législatives 2022 à Grâces : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,4% des suffrages au premier tour à Grâces. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,5% et 21,5% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Grâces avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 66,0% des votes, cédant par conséquent 34,0% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir une majorité à l'hémicycle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Grâces (22) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.