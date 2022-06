Résultat de la législative à Grièges : en direct

12/06/22 19:23

Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,23% au premier tour au sein de Grièges. Le taux d'abstention était de 47,42% au deuxième round.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Grièges, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à impacter la participation à Grièges. Au second tour de la présidentielle, parmi les 1 492 personnes en âge de voter dans la ville, 21,92% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 20,38% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les inscrits de Grièges avaient apporté 11,91% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,39% et 1,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 18,6% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Grièges (Ain) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30% des voix au premier tour à Grièges, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 12% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour grâce à 52% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?