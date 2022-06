Résultat de la législative à Guilherand-Granges : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Guilherand-Granges dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Guilherand-Granges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Guilherand-Granges ? Avec 30,12% des votes, au premier round à Guilherand-Granges, Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 23,48%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,52% et Éric Zemmour à 9,1%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être remettre en question ce décor à Guilherand-Granges ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Guilherand-Granges ? L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera immanquablement l'abstention à Guilherand-Granges. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des Français pourrait détourner l'attention des habitants de Guilherand-Granges (07500) de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,02% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. La participation était de 79,0% au premier tour, ce qui représentait 6 554 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Guilherand-Granges, la participation va-t-elle encore descendre aux législatives ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 54,44% des inscrits sur les listes électorales de Guilherand-Granges avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 46,67% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Guilherand-Granges pour ces législatives Bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons tenter de suivre ce jour d'élections législatives 2022 à Guilherand-Granges, jusqu'à la publication des résultats. Sont en lice 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Guilherand-Granges

Les élections législatives 2022 auront lieu à Guilherand-Granges comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Claire Guilmin Droite souverainiste Michèle Gaillard Divers extrême gauche Cyrille Grangier Rassemblement National Sébastien Gladieux Divers droite Marc-Antoine Quenette Les Républicains Martin Chaize Régionaliste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Bory Reconquête ! Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Guilherand-Granges : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Guilherand-Granges (Ardèche) seront incités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30% des votes au premier tour à Guilherand-Granges, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 16% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Guilherand-Granges gratifié de 59% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?