Résultat de la législative à Guingamp : en direct

12/06/22 17:16

12 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Guingamp aujourd'hui, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un niveau de postulants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Et les 4425 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 6 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er round.

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Au moment des dernières élections législatives, parmi les 4 226 personnes en âge de voter à Guingamp, 51,51% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 45,69% au dernier round. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Guingamp ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Guingamp cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 26,91% des suffrages. A la suite, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 24,07%, puis Marine Le Pen à 21,91% et Éric Zemmour à 5,36%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27% des votes au premier tour à Guingamp. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24% et 22% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Guingamp avec 61% des voix, abandonnant ainsi 39% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette agglomération pour avoir une majorité de l'Assemblée nationale ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Guingamp ( Côtes-d'Armor ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.