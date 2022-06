Résultat de la législative à Guipavas : en direct

17:08 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Guipavas ?

L'élection présidentielle d'avril, à Guipavas, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 37,55% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 19,02%, puis Marine Le Pen à 17,4% et Yannick Jadot à 6,51%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche un peu moins de 28% en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.