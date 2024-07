Résultat des législatives 2024 à Plounévez-Lochrist (29430) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plounévez-Lochrist, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,26% des votes dans la commune. Une somme à comparer néanmoins avec les 19,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Plounévez-Lochrist : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Plounévez-Lochrist, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 15,11% d'agriculteurs pour 2 289 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 318 foyers fiscaux. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,47% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,81% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 9,92%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1979,91 €/mois. Plounévez-Lochrist manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.