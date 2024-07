Résultat des législatives 2024 à Kerlouan (29890) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 21,4% du Front populaire observés Une autre question qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le bloc a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle du pays dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Kerlouan, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,4% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 20,33% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Kerlouan il y a deux ans ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés. La progression du RN est déjà solide à Kerlouan entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (18,26%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (32,06%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus donnant au RN une progression de près de 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Assez pour envisager une implantation durable du parti localement, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel la dernière fois Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant pour le second tour de cette élection à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Kerlouan ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 18,26% dans la commune, alors que les candidats LREM réuniront 33,40% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,99% contre 41,01% pour Nupes). Graziella Melchior remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Renée Thomaïdis (Rassemblement National) déjà en avance avec 32,06% à Kerlouan aux législatives Renée Thomaïdis (Rassemblement National) a accumulé 32,06% des votes à Kerlouan le 30 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative. Graziella Melchior (Ensemble !) et Gladys Grelaud (Union de la gauche) suivaient en obtenant 26,85% et 21,4% des électeurs à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la commune, puisque c'est Graziella Melchior qui y remportait ce premier tour de piste, avec 30,3% devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Kerlouan ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Kerlouan a baissé de 16 points, atteignant 28,28%. Début juin, au moment du scrutin européen, 44,77% des inscrits sur les listes électorales de Kerlouan (29) avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 47,68% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Kerlouan ? L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif est indéniablement le taux d'abstention. Kerlouan a enregistré une participation de 71,72%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,55% au premier tour. Au deuxième tour, 49,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 888 personnes en âge de voter dans la commune, 75,75% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,01% au premier tour, ce qui représentait 1 454 personnes. Le désir de faire valoir ses droits est de nature à impacter les choix que feront les habitants de Kerlouan.

17:29 - Les enjeux locaux de Kerlouan : tour d'horizon démographique Dans la ville de Kerlouan, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 20% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,93%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 204 €/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 979 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,52%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 33,82%, comme à Kerlouan, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.