Résultat des législatives 2024 à Landivisiau : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Landivisiau ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Landivisiau était de 69,07%. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,46% dans la ville, à comparer avec une participation de 76,86% au premier tour, c'est-à-dire 5 081 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,14% au premier tour et 46,28% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Landivisiau aujourd'hui ? Les jeunes affichent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Landivisiau ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Landivisiau

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Landivisiau se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 192 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 613 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 560 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,09%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Landivisiau accueille une communauté diversifiée, avec ses 171 résidents étrangers, soit 1,86% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 40,3% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 750,02 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Landivisiau, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.