Résultat des législatives 2024 à Dirinon (29460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel score pour à gauche à l'issue de ces élections législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,55% des voix à Dirinon. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 48,34% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Dirinon ? Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera très scruté. La progression du RN se montre déjà solide à Dirinon entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (11,61%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,57%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés offrant au RN une progression de 150 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Suffisant pour annoncer une installation solide du parti localement, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Dirinon ? Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Les élections législatives il y a deux ans à Dirinon seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats LFI-PS-PC-EELV qui obtiendront 30,13% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 5ème circonscription du Finistère. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket LREM (51,66% contre 48,34% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Mais c'est Graziella Melchior (LREM) qui l'emportait cette fois, avec 51,66%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,34%.

20:05 - À Dirinon, les résultats des législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? D'après les dernières projections rendues publiques depuis dimanche, l'extrême droite devrait s'arroger moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Avec 29,86% des suffrages, Graziella Melchior (Ensemble !) a pris la tête à Dirinon, le 30 juin dernier pour le 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Gladys Grelaud (Union de la gauche) et Renée Thomaïdis (Rassemblement National) avec respectivement 28,55% et 24,57% des votants. Graziella Melchior était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 30,3%, devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - Participation à Dirinon : un sursaut par rapport au scrutin européen Au cours des derniers scrutins électoraux, les 2 271 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 77,05% des électeurs de Dirinon ont fait le déplacement lors du premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 834 inscrits sur les listes électorales de Dirinon (29) avaient en effet participé au vote (soit 59,49%), à comparer avec un taux de participation de 58,83% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Dirinon, la participation était de 77,05% lors de la 1ère manche des législatives 2024 À Dirinon, le taux de participation est incontestablement un facteur important de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Dirinon lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 22,95%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,47% au premier tour. Au deuxième tour, 44,05% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Dirinon aujourd'hui ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 832 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 15,01% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,05% au premier tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait par exemple susceptible d'inciter les citoyens de Dirinon à ne pas rester chez eux.

17:29 - Le poids démographique et économique de Dirinon aux élections législatives Comment la population de Dirinon peut-elle affecter le résultat des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 17,04% des résidents sont des enfants, et 6,89% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 048 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 074 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,14%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Dirinon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,08% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.