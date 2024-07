Résultat des législatives 2024 à Lampaul-Guimiliau (29400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Lampaul-Guimiliau ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Lampaul-Guimiliau, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,56% des votes dans la commune. Un score à comparer néanmoins avec les 29,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Lampaul-Guimiliau ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections législatives, localement. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières élections au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs arrachés par les lepénistes à Lampaul-Guimiliau s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Assez pour envisager un ancrage durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Lampaul-Guimiliau ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette législative, au niveau local, comme dans le reste de la France. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Lampaul-Guimiliau avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 29,40%, alors que le RN sera derrière à 21,03%. Lampaul-Guimiliau optera d'ailleurs encore pour Nathalie Sarrabezolles au second tour, finalement en tête localement avec 52,06%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,94%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Lampaul-Guimiliau ce dimanche ? Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Lampaul-Guimiliau ont préféré Renée Thomaïdis (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 36,19% des votes. Graziella Melchior (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 23,74%. A la 3e position, Gladys Grelaud (Union de la gauche) obtenait 23,56% des électeurs. Les habitants passés par les bureaux de vote de Lampaul-Guimiliau avaient fait un autre choix que ceux de la 5ème circonscription du Finistère. Graziella Melchior s'y taillait la part du lion, avec cette fois 30,3% devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - À Lampaul-Guimiliau, la participation du 1er round éclipse celle des européennes Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 2 058 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Le premier round des législatives 2024 à Lampaul-Guimiliau a connu une participation de 71,92%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 55,69% des personnes en capacité de voter à Lampaul-Guimiliau avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,95% en 2019. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Lampaul-Guimiliau ? L'un des critères importants de ces élections législatives 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Lampaul-Guimiliau était de 28,08%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 553 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,85% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,7% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,02% au premier tour. Au deuxième tour, 51,76% des votants ne se sont pas déplacés. Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Lampaul-Guimiliau ?

17:29 - Lampaul-Guimiliau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les électeurs de Lampaul-Guimiliau sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,82%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (82,85%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,58%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 826 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,84%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,56%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Lampaul-Guimiliau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,27% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.