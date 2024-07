Résultat des législatives 2024 à Pencran (29800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Pencran, quels sont les scénarios de reports des voix pour la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Pencran, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 27,83% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas vraiment bougé en comparaison des 27,68% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 46,97% à l'époque.

20:58 - À Pencran, des candidats RN favoris au 2e tour ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grattés par les lepénistes à Pencran s'élève par ailleurs à 12 points sur la même période (de 13,27% en 2022 à 25,58% le 30 juin dernier). Suffisamment pour annoncer une implantation durable du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Avec 27,68% à Pencran, le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale était en revanche gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription du Finistère. Sur la commune de Pencran, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 53,03% contre 46,97% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Graziella Melchior dans la localité.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Pencran ? Selon les enquêtes des sondeurs diffusées juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 30,92% des voix, Graziella Melchior (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Pencran, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Gladys Grelaud (Nouveau Front populaire) et Renée Thomaïdis (Rassemblement National) avec respectivement 27,83% et 25,58% des votants. Graziella Melchior était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 30,3%, devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Pencran ? L'observation des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Pencran était de 73,26%, surpassant de 21 points celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 52,77% des inscrits sur les listes électorales de Pencran s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 54,6% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives à Pencran ? L'un des critères importants des législatives 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. Les résidents de Pencran ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 73,26%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,69% au premier tour. Au deuxième tour, 47,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Pencran ? Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 1 264 personnes. Les études montrent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Pencran ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pencran Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pencran, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 799 logements pour 2 146 habitants, la densité de la ville est de 217 habitants/km². L'existence de 60 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (95,12%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,89% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 937,29 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, Pencran incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.