Résultat des législatives 2024 à Plouider (29260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Plouider, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau du pays à l'issue du 1er round des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN ce soir. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Plouider, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,64% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 28,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national au 2e tour à Plouider ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette législative. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Plouider ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Des législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections législatives sera en conséquence très commenté. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Plouider, grappillant 14,73% des suffrages sur place, contre 28,71% pour Nathalie Sarrabezolles (Nupes). Au deuxième round,c'est en revanche Graziella Melchior (LREM) qui va glaner le plus de votes, avec 51,88% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,12%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Dimanche 30 juin, les habitants de Plouider ont placé en tête Renée Thomaïdis (Rassemblement National), qui a accumulé 29,49% des suffrages. Graziella Melchior (Ensemble !) glanait 28,03%. Enfin, Gladys Grelaud (Nouveau Front populaire) glanait 25,64% des votants. C'est en revanche Graziella Melchior qui arrivait en première place, en considérant tous les votants de la 5ème circonscription du Finistère, avec cette fois 30,3% devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - Elections à Plouider : quelles leçons tirer de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Plouider a atteint 76,81%, dépassant de 20 points celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 56,59% des personnes aptes à participer à une élection à Plouider avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 52,82% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Plouider, la participation était de 76,81% lors du 1er tour des législatives À Plouider, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Les résidents de Plouider ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 76,81%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 560 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,19% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 80,26% au second tour, ce qui représentait 1 252 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,63% au premier tour et 51,67% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Plouider.

17:29 - Démographie et politique à Plouider, un lien étroit Dans les rues de Plouider, le scrutin est en cours. Avec ses 1 816 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 80 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (21,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,15%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 518 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. En somme, Plouider incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.