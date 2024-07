Résultat des législatives 2024 à Guissény (29880) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,8% des voix à Guissény. Un chiffre en baisse en comparaison des 26,14% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle progression à Guissény ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans

Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a la possibilité de gagner. Les élections législatives de l'époque à Guissény ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,08% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 30,59% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 55,80% contre 44,20% pour les perdants. Graziella Melchior remportait donc cette élection sur place.