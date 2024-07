Résultat des législatives 2024 à Saint-Thonan (29800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Saint-Thonan ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des suffrages qu'a rassemblés l'attelage à l'échelle du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,67% des votes à Saint-Thonan. Une performance à compléter néanmoins avec les 27,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,12% pour Yannick Jadot, 2,6% pour Fabien Roussel et 2,32% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Saint-Thonan ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle progression à Saint-Thonan ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat de l'expérience de 2022 apparaît aussi comme un indice à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Graziella Melchior l'emportait aussi au premier tour dans la ville de Saint-Thonan, obtenant 32,09% des suffrages sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Graziella Melchior (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 54,30%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,70%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Thonan Graziella Melchior (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a obtenu 33,81% des votes à Saint-Thonan le 30 juin, au soir du 1er tour de la législative. Renée Thomaïdis (Rassemblement National) et Gladys Grelaud (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 26,63% et 25,67% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Graziella Melchior accumulant cette fois 30,3%, devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Thonan : quelle évolution ? L'étude des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. À Saint-Thonan, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 79,35%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 346 inscrits sur les listes électorales de Saint-Thonan (29) avaient en effet pris part au scrutin (soit 60,25%), à comparer avec un taux de participation de 56,6% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Thonan ? La participation est sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation à Saint-Thonan pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 79,35%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,92% au premier tour. Au deuxième tour, 53,93% des électeurs se sont déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 85,87% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 86,18% au second tour, c'est-à-dire 1 104 personnes. Le rejet de la politique en place pourrait potentiellement pousser les habitants de Saint-Thonan à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Dynamique électorale à Saint-Thonan : une analyse socio-démographique Comment la population de Saint-Thonan peut-elle peser sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 2,19% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (4,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 680 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,71%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Thonan, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.