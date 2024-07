Résultat des législatives 2024 à Plounéventer (29400) – 2e tour [PUBLIE]

A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera très scruté. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Plounéventer ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

Avec 31,78% des suffrages, Graziella Melchior (Ensemble !) a pris les devants à Plounéventer, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round de l'élection législative. Renée Thomaïdis (Rassemblement National) et Gladys Grelaud (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 29,41% et 22,03% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Graziella Melchior qui arrivait en tête dans la 5ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 30,3%, devant Gladys Grelaud avec 27,22% et Renée Thomaïdis avec 26,53%.

17:29 - Comprendre l'électorat de Plounéventer : un regard sur la démographie locale

Les données démographiques et socio-économiques de Plounéventer mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. Dans la localité, 24,23% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,0% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,91%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 817 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,37%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,14%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Plounéventer mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,32% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.