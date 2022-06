Résultat des législatives à Gurgy - Election 2022 (89250) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Gurgy

Le résultat des élections législatives 2022 à Gurgy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Yonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Gurgy. André Villiers a raflé 32% des votes au niveau de la commune. Il ressort devant Audrey Lopez (Rassemblement National) et Philippe Veyssiere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 29% et 20% des suffrages. Le taux de participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 47%. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Yonne peut encore évoluer si les électeurs des 218 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Gurgy.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gurgy Audrey Lopez Rassemblement National 30,72% 28,78% André Villiers Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,22% 32,03% Philippe Veyssiere Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,32% 20,49% Florian Frayer Divers droite 5,79% 3,58% Marie Dumoulin Reconquête ! 4,68% 3,90% Iris Nakov Ecologistes 3,36% 4,23% Maryse Cardona Droite souverainiste 1,91% 2,28% Patrice Pressard Ecologistes 1,54% 2,11% Anita Carrasco Divers extrême gauche 1,45% 2,60% Participation au scrutin Circonscription Gurgy Taux de participation 50,00% 46,81% Taux d'abstention 50,00% 53,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24% 2,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,47% Nombre de votants 36 732 632

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gurgy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Quel résultat à Gurgy pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les inscrits de Gurgy avaient offert 16,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les reports des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,96% et 2,51% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,99% à Gurgy pour ce premier tour. 16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Gurgy ? La majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces indications des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Gurgy ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président avait obtenu 30,92% des voix à Gurgy, à l'issue de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 28,41% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,52% (contre 22%). 14:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Gurgy demeure l'abstention Le niveau d'abstention constituera l'un des critères essentiels des élections législatives à Gurgy. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,08% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Gurgy. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Gurgy ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,87% au premier tour au sein de Gurgy. La participation était de 40,02% pour le second round. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Gurgy 9 candidats ont postulé dans la circonscription de Gurgy aujourd'hui, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 1347 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à Gurgy : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 30.9% des voix au premier tour à Gurgy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28.4% et 16.5% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Gurgy avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 53.1% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 46.9% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Gurgy (89) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.