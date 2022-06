En direct

19:26 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Hasnon ? Dans les 3 bureaux de vote d'Hasnon, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 15,43% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,38% et 0,79% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 19,6% à Hasnon pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Hasnon ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Hasnon au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité est tombée très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. La dernière présidentielle, à Hasnon cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,21% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 21,8%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,43% et Fabien Roussel à 14,15%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Hasnon demeure la participation L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2022 à Hasnon. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est par exemple susceptible de priver les urnes de leurs citoyens à Hasnon. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 124 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,36% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,74% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Hasnon, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives seront un élément fort Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Durant les dernières législatives, sur les 3 045 inscrits sur les listes électorales à Hasnon, 59,15% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 53,56% pour le deuxième round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.